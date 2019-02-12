الشامسي: فريقنا ليس المرشح الأول للصعود

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

أوضح جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية أن الاستغناء عن اللاعب المغربي كامل شافني يعود إلى الإصابات الكثيرة التي حرمت الفريق من جهوده مشيراً إلى أنه غاب عن مباريات مهمة.

وقال: الدوري قصير، هناك تسع مباريات في الدور الأول ومثلها في الدور الثاني، وإذا غاب لاعب محترف عن ثلاث أو أربع مباريات يؤثر على الفريق، ولهذا السبب رأينا أن نستبدله بلاعب آخر، ليس هناك خلاف على إمكاناته ولكن الإصابات وراء قرارنا.

وعن ماركوس وتوماس ذكر أن الفريق بصورة عامة كان سيئاً أمام مسافي، ولذلك لا يمكن الحكم على الثنائي الأجنبي بمعزل عن المجموعة وقال: لم نكن في يومنا، كل اللاعبين لم يكونوا في يومهم ولا يمكن أن نحكم على ماركوس وتوماس في ظل التراجع والمستوى الذي قدمه الفريق وأيضا لا يمكن الحكم على لاعب من مباراة واحدة.

وأضاف: حذرنا من مسافي وذكرنا أنه فريق خطير ويمكنه عرقلة أي منافس وحدث ما كنا نخشاه، فقد تعادل معنا وحرمنا من نقطتين مهمتين، وهذه المباراة أكدت ما ذكرناه أن المباريات صعبة ولا يمكن توقع نتيجة أي مواجهة، فالتعاون ومصفوت ومسافي والعربي كلها فرق قادرة على إحراج المرشحين للصعود.

ورأى الشامسي أن فريقه ليس المرشح الأول للصعود، مشيراً إلى وجود فرق أخرى أكثر خبرة منه وأفضل منه من ناحية الإمكانات وقال: حتى على مستوى أندية الشارقة نحن أقل الفرق من ناحية الإمكانات، أما من ناحية الخبرة ففريقنا عمره ثلاثة أعوام وهو لا يملك الخبرة الكبيرة، وأعمار لاعبينا صغيرة فباستثناء لاعب أو اثنين فإن بقية اللاعبين شباب، وإذا كان هناك من يقول: إننا نملك أفضل اللاعبين المواطنين فالفرق الأخرى خاصة المرشحة لاعبوها ليسوا أقل من لاعبينا.

وأكد الشامسي أن إدارة ناديه ما زالت تعمل على بناء فريق قوي للمستقبل وقال: في الموسم الماضي اجتهدنا وأتيحت لنا فرصة الصعود عن طريق الملحق في مواجهة فريق لديه خبرة ويفوقنا في الإمكانات والتمرس، وفي هذا الموسم سنجتهد وسنستمر في العمل، فإذا وفقنا في الصعود فسنكون حققنا إنجازاً غير مسبوق، وإذا لم نوفق فسنستمر في عملية البناء التي نرى أنها لم تكتمل حتى الآن، وأشار إلى رغبتهم في الاستفادة من لاعبي فريق 20 سنة في المستقبل، وقال: إن الفريق يتصدر بطولتي الدوري والكأس ويقدم أفضل المستويات حالياً، وذكر رئيس مجلس إدارة الحمرية أن بطاقتي الصعود لن تتحددا إلا في الجولة الأخيرة مشيراً إلى تقارب مستويات الفرق وعودة فرق مثل الذيد ودبا الحصن.