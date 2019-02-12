الرميثي: ثقتنا كبيرة في المدرب لتطوير الفريق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

أكد أحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم أن «العنابي» قدّم أداءً جيداً في مباراته أمام العين أمس الأول في الدوري بالرغم من خسارته بهدف، وتأثر بشكل كبير بضياع الفرص من المهاجمين.

وقال: أهنئ فريق العين على الفوز وأتمنى حظاً أوفر للوحدة، الفريق قدم مستوى جيدا وبدأ في استعادة مستواه، ولكن إهدار الفرص العديدة من المهاجمين يحتاج إلى مراجعة في الفترة المقبلة.

وكشف أحمد الرميثي أن إدارة النادي تتجه إلى تجديد عقد الهولندي تين كات المدير الفني للفريق الأول وقال: المدرب منذ استلامه المهمة يقوم بعمل جيد وكبير في تطوير الفريق، خاصة أن العنابي شهد انتكاسة كان لها عدة أسباب منها الجانب الفني وهبوط مستوى بعض اللاعبين والإصابات، ما أدى إلى تغيير الجهاز الفني السابق، وهناك اتجاه لتجديد عقد تين كات إذا واصل النهج نفسه في تطوير الفريق.

وأضاف: ثقتنا كبيرة في المدرب ومنذ وصوله وضعنا الأمور بين يديه وعرضنا عليه إجراء بعض التغيرات على حسب رؤيته، ولكن عدم وجود لاعبين جيدين محليا وارتباط العناصر الجيدة مع أنديتهم لم يساعد على هذا الأمر.

أما بالنسبة للأجانب رأى تين كات استمرار الرباعي ومن جانبنا منحناه كافة الصلاحيات حول هذا الأمر. ومضى يقول: نؤكد لجمهورنا أن العمل الاحترافي يتطلب الأخذ برؤية المدير الفني، الفرص كانت شبه معدومة في الانتقالات الشتوية، والإدارة ملتزمة بضبط الميزانية على حسب توجه النادي، والحديث الذي يدور بأن الوحدة يملك فائضا ولا يرغب في الصرف غير صحيح وينم عن عدم معرفة بالأمور، رغبتنا كبيرة في وضع أفضل للفريق في مسابقة الدوري، وسنستمر في تجهيز فريق قوي في ظل وجود تين كات.

وأكد الرميثي تجديد الثقة في المدرب واللاعبين وقال: لاعبونا قادرون على تقديم الأفضل، ونطالب المهاجمين بالتركيز وإعادة حساباتهم، الوحدة يحتاج إلى نتائج ومركز أفضل من الحالي.