شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبية للعرياني وبرونزية للدهماني في مونديال الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، يشهد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب العالمية لذوي الإعاقة الحركية والبتر - الشارقة 2019، بمقر مبنى بلدية الشارقة، عند الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، حفل افتتاح البطولة الكبرى على مستوى العالم لذوي الإعاقة الحركية والبتر.

وستكون هناك عروض أضواء خاصة بذوي الإعاقة وعرض أضواء الشارقة، كما سيقدم خلال مراسم حفل الافتتاح أوبريت الثقة، وبعض الفقرات الأخرى على شرف ضيوف دورة ألعاب (ايواس)، التي تستضيفها الإمارة الباسمة خلال الفترة من 10 إلى 16 فبراير/ شباط الجاري.

وأهدى لاعب منتخب الإمارات الوطني للرماية، البطل عبدالله سلطان العرياني بلاده ذهبية 10 أمتار بندقية هواء وقوف، وذلك في مستهل منافسات الرماية التي انطلقت في نادي الذيد الثقافي الرياضي أمس، تزامناً مع انطلاق منافسات المبارزة التي يستضيفها نادي الثقة للمعاقين، وفاز الرامي الإماراتي عبيد الدهماني بالميدالية البرونزية؛ وذلك ضمن منافسات الرماية، والتي تستمر حتى 13 فبراير الجاري. واللقطة لحظة تتويج العرياني والدهماني والألماني نوربت

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