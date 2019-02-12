مسفر يبدأ مهامه رسمياً مع الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر



بدأ الدكتور عبدالله مسفر مهمته التدريبية مع فريق الفجيرة رسمياً خلفاً للتشيكي إيفان هاسيك، وقبيل انطلاقة التدريب الأول للمدرب مسفر عقدت إدارة النادي اجتماعاً مصغراً مع اللاعبين والجهاز الفني بحضور ناصر اليماحي رئيس مجلس الإدارة، رحب خلاله بالمدرب مسفر متمنياً له التوفيق في مهمته مع الفريق، وأن يكون على مستوى التحدي والطموح كما سبق له تحقيق الصعود وقيادة «الذئاب» لدوري الخليج العربي، مؤكداً في الوقت نفسه حرص النادي برئاسة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي على التصدي لكل العقبات وتوفير الاحتياجات مع مطالبة اللاعبين بفتح صفحة جديدة شعارها البذل والعطاء، وخاصة أن التطلعات الفجراوية ما زالت كبيرة في استمرار الفريق في منظومة المحترفين واحتلال موقع جيد في الترتيب.

وأكد الدكتور عبدالله مسفر أنه قبل تحدي العودة من جديد لتدريب الفجيرة، وسيكون هدفه القادم هو كيفية إبقاء الفريق مع كبار دوري الخليج العربي واصفاً مهمته بالصعبة، لكنها ليست بالمستحيلة وتتطلب تكاتف الجميع من لاعبين وإدارة وجهاز فني وجمهور، من أجل تحقيق هذا الحلم، وأشار مسفر إلى أن الصعوبة تكمن في موجة الإصابات والغيابات التي تجتاح الفريق خصوصاً في الخط الخلفي، موجهاً الشكر للشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي الذي وضع ثقته فيه وأعاده مرة أخرى إلى قيادة الجهاز الفني للفريق الأول، مشيراً إلى أن لديه علاقات مميزة بكل لاعبي وإداريي الفجيرة، وقال: إنه كان يتمنى تولي زمام الأمور قبل فترة كافية أو خلال توقف المسابقة خلال مشاركة منتخبنا الوطني في كأس آسيا، وذلك للوقوف عن قرب على حالة إعداد الفريق ولرسم خطط كافية تتم الاستفادة منها حالياً مع استئناف الدوري من جديد، مشيرا إلى أنه باشر مهامه ووجد الفريق مثقلاً بالغيابات، بسبب الإصابات التي أبعدت عنه أكثر من لاعب مؤثر أو بسبب ارتباط لاعبين آخرين بمهام أخرى.

وأوضح مسفر أنه تولى المهمة ولن تكون هناك أي فرصة لانتدابات جديدة على مستوى الأجانب أو المواطنين بعد انتهاء فترة القيد الشتوي، لذلك سيكون عمله بما هو متاح الآن من لاعبين أجانب ومواطنين وأن ثقته كبيرة في كل المتواجدين الآن بقائمة الفريق.

وعن الخطة التي سيتبعها المدرب لكي يتجنب الهبوط، أشار إلى أن الفجيرة حالياً يحتل المركز الثاني عشر ولا تفصله عن الإمارات الثالث عشر سوى 3 نقاط فقط وعلى اللاعبين أن يكونوا حذرين في كافة المباريات المقبلة بدءاً من مواجهة الجزيرة يوم الخميس المقبل وألا يكون هناك أي تفريط في النقاط خاصة أمام الفرق التي تنافسهم البقاء.