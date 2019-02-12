«دي خطافة» عروس أفراس دولية أبوظبي للجمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تختتم عصر اليوم بنادي أبوظبي للفروسية فعاليات بطولة أبوظبي الدولية لجمال الخيول العربية 2019، التي انطلقت السبت الماضي برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ويشارك في البطولة التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، بإشراف ومتابعة الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس الجمعية، 395 خيلاً من الإمارات والدول العربية والأجنبية.

وحفلت أشواط اليوم الثاني للبطولة التي أقيمت مساء أمس الأول، بمنافسات قوية، وأحرزت «دي خطافة» لمربط الجواهر المركز الأول في القسم «ا» لفئة الأفراس عمر 4 سنوات وما فوق، وتصدرت «الأريام حمرا» للشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان القسم «ب». وشهد القسم «ج» تنافساً قوياً بسبب تقارب المستويات، وكانت الفوارق بين خيول الصدارة أقل من نقطة، وذهبت الصدارة الى «ع ج سواري» لمربط عجمان، وذهبت صدارة القسم «د» من فئة الأفراس إلى «كاميلا» لمربط الجزيرة.

وانتزع «دي خطاف» لمربط دبي الصدارة في القسم «أ» أول أشواط الأمهار في عمر سنة، وأحرز «فخر البطين» لأحمد راشد خادم المهيري، المركز الأول في القسم «ب».

وأشاد عبدالرحمن البيضائي رئيس مجلس الادارة لمربط الجواهر بالتنظيم الجيد من قبل جمعية الإمارات للخيول العربية لبطولة أبوظبي الدولية، مشيراً إلى أن البطولة أصبحت محطة مهمة لأفضل خيول الجمال في المنطقة.