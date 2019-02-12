شكرا لقرائتكم خبر عن القطامي يشيد بنجاح النسخة 30 لدولية دبي للسلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدّم حميد القطامي النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، التهنئة إلى اتحاد كرة السلة على النجاح الكبير الذي حققته النسخة 30 لبطولة دبي، التي اختتمت قبل يومين بنادي شباب الأهلي، وأشاد القطامي بالجهد الكبير الذي قام به اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، وثمّن دعم ورعاية المؤسسات والهيئات الوطنية للحدث.
وأضاف القطامي أن البطولة تطورت كثيراً عما كانت عليه في السابق، ووصلت إلى المستوى الذي يؤهلها لتكون واحدة من أهم وأبرز البطولات العالمية، لافتاً إلى أن نجاح الإمارات باستضافة أكبر البطولات الرياضية جعل من الضروري المحافظة على دولية السلة وعدم التفريط بها، لكونها ساهمت على مدار تاريخها في تطوير أداء المنتخب الوطني الذي أتيحت له فرص الاحتكاك بمدارس عربية وآسيوية عريقة يتم دعوتها سنوياً للمشاركة.
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