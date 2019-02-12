الاسكتلندي لو يتوج بأول ألقابه للجولف ويتقدم في «السباق إلى دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قطع الاسكتلندي دايفيد لو شوطاً كبيراً في ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية، بتقدمه 125 خطوة واحدة بالانتقال من المركز 142 إلى 17 هذا الموسم، وذلك بعدما حصد لقب بطولة «هاند فيك» المفتوحة في أستراليا.

وكسب لو 335 نقطة بعد الفوز بهذا اللقب، بعد منافسة قوية مع الأسترالي وايد أورمسبي الذي حقق المركز الثاني ليحصد 173.5 نقطة ويقفز من المركز 145 إلى المركز 30 في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 202.8 نقطة. وواصل الجنوب إفريقي جاستن هاردينج تألقه حيث حصل على المركز الرابع في هذا الحدث لينتقل إلى المركز 15 في ترتيب «السباق إلى دبي» بعد كسبه 100 نقطة في أستراليا، ومن الجدير بالذكر أن صاحب ال33 عاماً ضمن أفضل 20 لاعباً في خمسة من أصل ستة أحداث هذا الموسم حتى الآن.

وفي الوقت نفسه، جاء الأسترالي جايسون سكريفنر ضمن أفضل أصحاب المركز العاشر في أربعة من أصل خمسة أحداث هذا الموسم حيث أحرز 15 ضربة تحت المعدل مع مواطنه ديفيد برانسدون وسكوت ديفيد درايسدال، وقفز سكريفنر من المركز 14 إلى المركز 12 في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 473.3 نقطة بينما يحتل درايسدال المركز 11 بمجموع 497.3 نقطة.

ومنذ عام 2009، تحمل الجولة الأوروبية للجولف شعار «السباق إلى دبي»، وتقام منافساتها بواقع 48 بطولة في 31 دولة، ليتأهل أصحاب المراكز ال60 الأوائل على مدار الموسم إلى بطولة جولة موانئ دبي العالمية للجولف التي تعد البطولة الختامية وتقام سنوياً على ملاعب عقارات جميرا للجولف.