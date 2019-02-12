أوساكا وديوكوفيتش في الصدارة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظ الثنائي، الصربي نوفاك ديوكوفيتش واليابانية نعومي أوساكا على موقعهما في صدارة التصنيف العالمي للاعبي ولاعبات التنس المحترفات، في النسخة الصادرة أمس، والتي لم تشهد أي تغييرات في المراكز العشرة الأولى سواء للرجال أو السيدات.

وحلت في المركز الثاني خلف أوساكا، التشيكية بيترا كفيتوفا، ثم الرومانية سيمونا هاليب في المركز الثالث، والأمريكية سلون ستيفنز في المركز الرابع، والتشيكية كارولينا بليسكوفا في المركز الخامس، والألمانية أنجليك كيربر في المركز السادس، الأوكرانية إلينا سفيتولينا في المركز السابع، والهولندية كيكي بيرتنز في المركز الثامن، والبيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز التاسع والدنماركية كارولين فوزنياكي في المركز العاشر.

وعلى صعيد تصنيف الرجال حل ديوكوفيتش أولاً ثم الإسباني رافاييل نادال في المركز الثاني، والألماني ألكسندر زفيريف في المركز الثالث، والأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو في المركز الرابع، والجنوب إفريقي كيفن أندرسون في المركز الخامس، والسويسري روجيه فيدرر في المركز السادس، والياباني كي نيشيكوري في المركز السابع، والنمساوي دومينيك ثيم في المركز الثامن، والأمريكي جون إيسنر في المركز التاسع، والكرواتي مارين سيليتش في المركز العاشر.