شكرا لقرائتكم خبر عن «الهيئة» تنظم منتدى المنشآت 18 الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم الهيئة العامة لرعاية الرياضة يوم الثامن عشر من الشهر الجاري، منتدى الإمارات للمنشآت الرياضية تحت شعار (الابتكار والذكاء الاصطناعي في المنشآت الرياضية)، ويقام برعاية محمد خلفان الرميثي رئيس الهيئة، بمشاركة خليجية وعربية، وذلك بالتزامن مع شهر الابتكار، وسيصاحبه إقامة معرض تطبيقات الابتكار في المنشآت الرياضية.

وستكشف الهيئة عن تفاصيل المنتدى في مؤتمر صحفي تعقده في الحادية عشرة من صباح اليوم، وستعلن خلاله الإطار التنفيذي للمنتدى وأهدافه، وأبرز المحاور والمتحدثين والمشاركين، إضافة إلى الفعاليات المصاحبة للمنتدى.

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