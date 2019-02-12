ماركا: تعادل برشلونة يحيي ريال مدريد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفاعلت الصحافة الإسبانية مع تعادل المتصدر برشلونة مع مضيفه أتلتيك بلباو سلبيا وعنونت ماركا: «برشلونة يحيي ريال مدريد» في إشارة لإحياء آمال الملكي بالفوز باللقب بعد تقليص الفارق بينهما لـ 6 نقاط بعدما كان 10 نقاط. وعلق سيرجي روبرتو ظهير برشلونة قائلا: «كنا نعرف أن ريال مدريد سيلحق بنا، تبادل الآن المركز الثاني مع أتلتيكو مدريد، لكننا ما زلنا في الصدارة ونتوقع البقاء فيها حتى نهاية الموسم». ولعب الحارس الألماني تير شتيجن دورا كبيرا في تجنيب برشلونة الخسارة بتصديه لكرات صعبة، وقال عنه روبرتو: «هو أفضل حارس في العالم».

من جهته، علق تير شتيجن الذي أنقذ شباكه مرتين من هدفين محققين على يد ماركل سوسايتا بالشوط الأول وايناكي ويليامز لاحقا: «إنه تعادل جيد وسعيد بالنقطة، لا أعرف إن كنت أفضل لاعب بالمباراة لكنني دائما أقدم أفضل ما عندي للفريق». وألقى سواريز باللائمة على ضعف خط الوسط لكن شتيجن برر تراخي الفريق بالقول: «ربما هناك بعض التعب بسبب الجدول المزدحم في فبراير». فيما طالب مشجعو برشلونة بالتقليل من مشاركة التشيلي فيدال.