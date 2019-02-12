شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات في دوري اليد اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشهد ساحة دوري كرة اليد مساء اليوم 4 مباريات تجمع شباب الأهلي والنصر في أهم مباريات الدور الأول، والشارقة مع الوحدة، والوصل مع الجزيرة، والعين مع بني ياس.

في سياق آخر، تتأهب بعثة منتخب الإمارات لناشئي اليد للسفر إلى مصر للمشاركة في بطولة البحر الأبيض المتوسط الدولية تلبية للدعوة التي وجهها هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لمنتخب الإمارات إبان تواجده في بطولة المرحوم الشيخ محمد بن خالد الدولية لكرة اليد.

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