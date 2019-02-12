شكرا لقرائتكم خبر عن ليندسي فون تودع التزلج ببرونزية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ودعت المتزلجة الأمريكية ليندسي فون (34 عاماً) الثلج بميدالية برونزية في مونديال التزلج بجبال الألب بالسويد بعد 19 موسماً ناجحاً.
ووصفت فون فوزها بالبرونزية ب «مسك الختام» وأكدت أن عالم التزلج لن يفتقدها، كما افتقدت ألعاب القوى الجامايكي أوسين بولت فهناك الكثير من المتسابقات المميزات.
وحضر في وداع فون، التي حصدت 82 لقباً عالمياً و16 رقماً قياسياً، المتزلج الوحيد الذي يتفوق عليها في الألقاب العالمية وهو السويدي انجمار ستينمارك وقدم لها باقة ورد وعلقت فون: «حضوره يعني لي الكثير فهو أيقونة وأسطورة ومن النادر أن يحضر المناسبات لأنه لا يحب الأضواء. الجميع يعرف حجم المخاطر في هذه الرياضة وأنا خاطرت بكل شيء كي أفوز بالميداليات لكن أوان الاعتزال حان لأنني لن أقدم أفضل مما كان».
كانت هذه تفاصيل خبر ليندسي فون تودع التزلج ببرونزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.