ليندسي فون تودع التزلج ببرونزية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ودعت المتزلجة الأمريكية ليندسي فون (34 عاماً) الثلج بميدالية برونزية في مونديال التزلج بجبال الألب بالسويد بعد 19 موسماً ناجحاً.

ووصفت فون فوزها بالبرونزية ب «مسك الختام» وأكدت أن عالم التزلج لن يفتقدها، كما افتقدت ألعاب القوى الجامايكي أوسين بولت فهناك الكثير من المتسابقات المميزات.

وحضر في وداع فون، التي حصدت 82 لقباً عالمياً و16 رقماً قياسياً، المتزلج الوحيد الذي يتفوق عليها في الألقاب العالمية وهو السويدي انجمار ستينمارك وقدم لها باقة ورد وعلقت فون: «حضوره يعني لي الكثير فهو أيقونة وأسطورة ومن النادر أن يحضر المناسبات لأنه لا يحب الأضواء. الجميع يعرف حجم المخاطر في هذه الرياضة وأنا خاطرت بكل شيء كي أفوز بالميداليات لكن أوان الاعتزال حان لأنني لن أقدم أفضل مما كان».