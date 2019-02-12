شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة يقرر إنشاء فريق الزوارق السريعة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة «مجلس الشارقة الرياضي» في اجتماعه الأخير، الذي أُقيم برئاسة الشيخ صقر بن محمد القاسمي، وبحضور علي سالم المدفع نائب الرئيس، وعيسى هلال الحزامي الأمين العام، إلى جانب الأعضاء، تشكيل وفد لزيارة الهيئة العامة للرياضة السعودية، وإنشاء «فريق الشارقة للزوارق السريعة». وتم أيضاً الاطلاع على تقرير اللجنة الدائمة لسباقات الهجن، والموافقة على مقترح «نادي الشارقة للرياضات البحرية»؛ لإنشاء «فريق الشارقة للزوارق السريعة» (فورمولا1).

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