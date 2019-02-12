شكرا لقرائتكم خبر عن انقسام حول «لوك» صلاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انقسم مشجعو ليفربول حول ال «لوك» الجديد لنجمهم المصري محمد صلاح وغرد أحدهم: «لا نريد أن ترحل الأهداف مع رحيل الشارب واللحية» معتبرين أن اللحية والشارب هما العلامة التجارية لنجمهم. وتفاعل زملاء صلاح مع تغيير شكله وكتب تشمبرلين: «لماذا؟» فيما التقط ديجان لوفرين صورة سيلفي معه وكتب تحتها: «راح مو وهذا صديق جديد، مرحبا حامد محروس غالي. أعجبني اللوك».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انقسام حول «لوك» صلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.