شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين بايرن ميونيخ وكوريا الجنوبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن بايرن ميونيخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الستة الماضية، أمس توقيع شراكة مع الاتحاد الكوري الجنوبي للعبة، كجزء من استراتيجيته للانتشار الدولي التي قد تساعد في كشف مواهب شابة في آسيا. وقال عضو مجلس إدارة النادي الألماني يورج فاكر: ثمة مجموعة كبيرة من البنى الخاصة بالناشئين والمواهب هناك، وكوريا من الدول الآسيوية الرائدة في هذا المجال، لذلك فإن هذه الشراكة ممتازة لبايرن،واعتبر المدير التنفيذي للاتحاد الكوري الجنوبي حالياً ميونج بو أن الخطوة فرصة عظيمة لكرة القدم في كوريا بشكل عام.
ويذكر العملاق البافاري عنده شراكة مماثلة وقعت في مايو 2018 مع الاتحاد الياباني.
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