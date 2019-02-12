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انت موجود

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب

تاريخ النشر: 12/02/2019

حسان العبيدلي

طار المدرب وانت موجود        يا هل ترى هذا هو الحل؟
في شي واضح بس مفقود        يعني الغلط يا صاحبي ظل
المنتخب ما منْه مردود            ليـت القـرار يغـير الكـل

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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