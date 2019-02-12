شكرا لقرائتكم خبر عن انت موجود والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تاريخ النشر: 12/02/2019
حسان العبيدلي
طار المدرب وانت موجود يا هل ترى هذا هو الحل؟
في شي واضح بس مفقود يعني الغلط يا صاحبي ظل
المنتخب ما منْه مردود ليـت القـرار يغـير الكـل
كانت هذه تفاصيل خبر انت موجود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.