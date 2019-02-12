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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابحث في اسم الكاتب تاريخ النشر: 12/02/2019

حسان العبيدلي طار المدرب وانت موجود يا هل ترى هذا هو الحل؟

في شي واضح بس مفقود يعني الغلط يا صاحبي ظل

المنتخب ما منْه مردود ليـت القـرار يغـير الكـل [email protected]

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