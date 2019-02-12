شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل الوحدة والعين في دوري 21 والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل الوحدة والعين دون أهداف، في مباراتهما المؤجلة من الدور الأول في مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 سنة، ليحتفظ «الزعيم» المتصدر بسجله في الدور الأول بدون هزيمة، رافعاً رصيده إلى 34 نقطة، واحتفظ الوحدة بمركز الوصيف برصيد 30 نقطة، وشهدت المباراة طرد مهاجم العين وليد فلاح في الدقيقة 59 للإنذار الثاني، واحتفظ بالمركز الثالث فريق الشارقة برصيد 27 نقطة،وأدار المباراة الحكم خالد ناجم.

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