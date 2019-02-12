شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يواجه «أمبيشن» وأصباغ ناشيونال يلتقي أبطال الملاعب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهلت فرق الاتحاد الرياضي وأبطال الملاعب وأمبيشن الرياضية وأصباغ ناشيونال إلى المربع الذهبي لبطولة أم القيوين لكرة القدم في نسختها السادسة عشرة، والتي تختتم السبت المقبل، وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين.
وتقام اليوم الثلاثاء مباراتي نصف النهائي، وتجمع الأولى فريقي أمبيشن الرياضية والاتحاد الرياضي، بينما تجمع الثانية بين فريقي أصباغ ناشيونال وأبطال الملاعب.
وجاء تأهل الاتحاد الرياضي بعد فوزه في ربع النهائي على فريق أكاديمية المطية بثلاثية نظيفة، سجل الأهداف تكوي برنارد (هدفين)، وسجل خيري الحسيني (هدفاً)، ونال الأول جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وتفوق أبطال الملاعب على الجالية الجزائرية بركلات الترجيح 4-3 بعد أن تعادلا في الوقت الأصلي للمباراة، وأقصى فريق أمبيشن الرياضية حامل لقب النسخة الماضية فريق دناتا وفاز عليه 3-2، فيما تأهل فريق أصباغ ناشيونال على حساب فريق مركز نيوكاسل الطبي بعد أن فاز عليه بركلات الترجيح 7-6.
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