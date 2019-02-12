رسميا.. رامسي إلى يوفنتوس بعقد حر لمدة أربعة أعوام

اسماء السيد - أعلن فريق يوفنتوس متصدر وحامل لقب الدوري الإيطالي في الأعوام السبعة الأخيرة أن لاعب أرسنال الويلزي الدولي آرون رامسي وقع عقدا لمدة أربعة أعوام سينضم بموجبه الى صفوفه في الأول من تموز/يوليو المقبل.

وقال النادي الإيطالي في بيان صدر الإثنين أن "الى جانب كونه لاعبا مهما في الدوري الإنكليزي الممتاز، سيجلب رامسي خبرته التي اكتسبها على الصعيد الاوروبي".

في المقابل ودع رامسي جماهير ارسنال في رسالة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها "لقد رحبتم بي عندما كنت مراهقا وكنتم الى جانبي في الفترات الجيدة والصعبة التي مررت بها مع هذا النادي. بقلب حزين أودعكم بعد 11 عاما لا تصدق في شمال لندن. شكرا".

وسيصل إبن الـ 28 عاما إلى إيطاليا في الأول من تموز/يوليو المقبل مع نهاية عقده مع ارسنال في 30 حزيران/يونيو، وسيبقى في صفوف السيدة العجوز حتى 30 حزيران/ يونيو 2023.

وأكد النادي الايطالي أنه قد يدفع تكاليف إضافية تبلغ 3،7 ملايين يورو (4،1 ملايين دولار) قبل حلول العاشر من تموز/يوليو المقبل.

وأشارت محطة "بي بي سي" البريطانية ان رامسي سيتقاضى بموجب العقد 23،5 مليون يورو سنويا، ما يجعله اللاعب البريطاني الأعلى أجرا في تاريخ كرة القدم.

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ويضع اللاعب الدولي الويلزي نهاية الموسم الحالي حدا لمسيرة مع "المدفعجية" استمرت 10 أعوام، بعدما أخفق في التوصّل إلى اتفاق جديد مع النادي اللندني خلال العام الأخير من تعاقده.

وسيخوض رامسي أول تجربة له خارج الملاعب البريطانية اذ بدأ مسيرته الاحترافية مع كارديف سيتي في عام 2007، قبل أن ينتقل مقابل 4,8 ملايين جنيه استرليني إلى فريق "المدفعجية" في تموز/ يوليو 2008. كما لعب بالاعارة لفريق نوتينغام فورست موسم 2010-2011 قبل أن يعود الى النادي اللندني.

واحرز رامسي مع أرسنال كأس انكلترا أعوام 2014 و2015 و2017 ودرع المجتمع عامي 2014 و2015.

ودافع رامسي عن قميص منتخب ويلز في 58 مباراة دولية، سجل خلالها 14 هدفا، وكان ضمن التشكيلة التي وصلت الى الدور نصف النهائي في كاس أمم أوروبا 2016.

وسيصبح رامسي ثالث لاعب ويلزي يرتدي قميص "اليوفي" بعد مواطنيه الاسطوري جون تشارلز وإيان راش.