شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى ورنالدو من بينهم.. تعرف على قائمة الرياضيين أصحاب المنازل الأكثر ثمناً.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يكتف بعض المشاهير فى عالم الرياضة، بإعجاب جماهيرهم فى مهاراتهم بالملاعب، لتكون منازلهم الجميلة والفخمة محط أنظار وإبهار لمتابعيهم حول العالم. من بين هؤلاء نجمة لعبة التنس الشهيرة الأمريكمية سيرينا وليامز، والتى يبلغ قيمة منزلها الواقع فى ولاية فلوريدا 3 ملايين دولار أمريكى.

منزل سيرينا وليامز أما نجم كرة القدم الأسطورة البرتغالية كرستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد السابق، ونادى يوفنتوس الإيطالى حالياً، فإن منزله الذى يقع بالعاصمة الإسبانية مدريد يقدر بحوالى 7 ملايين دولار.

منزل كرستيانو رونالدو بينما يبلغ منزل نجم التنس روجر فيدرير، والذى يطل على بحيرة زيورخ بسويسرا، فقد بلغت قيمته 10 ملايين دولار أمريكى.

منزل روجر فيدرير أما الأسطورة ليونيل ميسى، نجم نادى برشلونة الإسبانى، ومنتخب الأرجنتين، فقد اختار لنفسه منزلاً فى مدينة برشلونة مصمماً على هيئة كرة القدم، وتبلغ قيمته 12 مليون دورلار.

منزل ميسى فيما تبلغ قيمة منزل أسطورة كرة السلطة مايكل جوردن، الذى يقع فى ولاية فلوريدا الأمريكية بـ 13 مليون دولار أمريكى. Advertisements

منزل مايكل جوردن ليبرون جيمس، لاعب كرة السلة الأمريكى الشهير، اشترى منزلاً فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بلغت قيمته 21 مليون دولار.

منزل ليبرون جيمس أما منزل لاعب الكرة الأمريكى توم برادى، فقد كلفه بناء قصره فى ولاية ماساتشوستس، 28 مليون دولاراً أمريكى.

منزل توم برادى منزل اللاعب الإنجليزى الشهير ديفيد بيكهام، والذى يقع فى العاصمة الإنجليزية لندن، تبلغ قيمته 58 مليون دولار أمريكى.

منزل بيكهام ثم يأتى قصر لاعب الجولف الأمريكى تايجر وودز، والذى يقع فى ولاية فلوريدا، بقيمة 60 مليون دولار أمريكى.

منزل تايجر وودز وليس غريباً، أن تبلغ قيمة قصر الملامكم الأمريكى، فلويد مايويزر، الذى يقع فى لاس فيجاس، 100 مليون دولار.

منزل فلويد مايويزر

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