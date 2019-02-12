شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الاثنين 11 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 11/2/2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة التي جاء في مقدمتها أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، قررت تغريم ناديى الأهلى والزمالك 45 ألف جنيه بسبب هتافات جماهيرهما المسيئة فى مباراتى حرس الحدود والنجوم.

اتحاد الكرة يغرم الأهلى والزمالك 45 ألف جنيه بسبب الهتافات المسيئة للجماهير

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تغريم ناديى الأهلى والزمالك 45 ألف جنيه بسبب هتافات جماهيرهما المسيئة فى مباراتى حرس الحدود والنجوم.

شاهد.. تذكرة مباراة الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى بالكونفدرالية وأسعارها

طرح مسئولو نادى الزمالك، تذاكر مباراة الفريق الأول ضد نصر حسين داى الجزائرى، والمقرر لها التاسعة مساء يوم الأربعاء، فى الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد برج العرب.

صور.. الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة سيمبا فى تنزانيا

اختتم فريق الكرة بالأهلى استعداداته للقاء سيمبا التنزانى، حيث خاض مرانه الأخير على الملعب الذى يستضيف مباراته غدا أمام الفريق المضيف، فى حين أنه خاض مرانه أمس الأحد على ملعب جيم خانا القريب من فندق الإقامة.

تفاصيل جلسة أمير مرتضى مع أوباما وساسى بعد واقعة النجوم

عقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، جلسة مع الثنائى يوسف أوباما والدولى التونسى فرجانى ساسى، لمعرفة الأسباب التى أدت للمشادة بينهما فى مباراة النجوم.

رسميًا.. اتحاد الكرة يخطر النجوم بنقل مواجهة الإسماعيلى ومنع الجماهير

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أرسل اتحاد الكرة، خطابًا رسميًا لمسئولي نادي النجوم، يخطرهم بنقل مواجهة الإسماعيلى المقرر لها، الرابعة عصر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

صبحى: لم أتحدث مع فرج عامر عن إلغاء الدورى ومصرون على استكمال المسابقة

فى أول رد فعل على ما أعلنه النائب فرج عامر رئيس نادى سموحة عن إبلاغه من قبل وزير الشباب والرياضة بأن دورى هذا الموسم فى طريقه لـ الإلغاء لصعوبة استكماله فى ظل المؤجلات وقلة الملاعب وعدم وجود وقت لاختيار ممثلى مصر فى البطولات القارية

جلسة خاصة بين لاسارتى والطبيب فى تنزانيا للاطمئنان على مستشفى الأهلى

حرص الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى على عقد جلسة سريعة قبل بداية مران اليوم بالعاصمة التنزانية دار السلام مع الدكتور خالد محمود طبيب الفريق من أجل الاطمئنان على أحوال اللاعبين من الناحية الطبية.

مدير المنتخب يطير إلى نيجيريا غدًا لمعاينة ملعب ودية 26 مارس

يطير إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، إلى نيجيريا غدًا الثلاثاء، لإنهاء ترتيبات ودية الفريقين، المقرر لها يوم 26 مارس المقبل.

الإسماعيلي يذبح عجلاً بمناسبة العودة لدوري الأبطال الأفريقي

قام مسئولو الإسماعيلى بذبح عجل اليوم، وذلك احتفالاً بعودة الفريق للمشاركة ضمن منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا بنسختها الجارية.

اتحاد الكرة يغرم الأهلى والزمالك 45 ألف جنيه بسبب الهتافات المسيئة للجماهير

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تغريم ناديى الأهلى والزمالك 45 ألف جنيه بسبب هتافات جماهيرهما المسيئة فى مباراتى حرس الحدود والنجوم.