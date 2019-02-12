شكرا لقرائتكم خبر عن بعثه الاتحاد تتوجه للرياض غدا عقب أداء العمرة استعداد للهلال السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثه الاتحاد السكندرى ظهر غدا الثلاثاء مدينه جده متجهه إلى الرياض، استعداد لمباراة الذهاب أمام الهلال السعودى والمقرر لها السبت المقبل على استاد جامعه الملك سعود بالرياض فى دور الـ 8 للبطوله العربيه كأس زايد.

وكانت بعثه الفريق برئاسه محمد مصيلحى قد أدت مناسك العمرة بمكه المكرمة فور وصولها المملكة العربية السعودية وسط حالة من التفاؤل الكبير خاصة بعد انتعاش الحالة المعنوية لجميع افراد البعثة عقب الفوز الذى حققه الفريق امس الأحد على وادى دجلة فى الجولة الـ 22 من فعاليات الدورى الممتاز.

ومن المنتظر أن يخوض الاتحاد تدريبه الأول عقب الوصول غدا الى مدينه الرياض استعداد لهذه المواجهة فمن المتوقع أن يركز حلمى طولان المدير الفني على بعض الجمل الفنية التى ينوى تطبيقها خلال اللقاء خاصة اغلاق مفاتيح لعب الفريق المنافس .

وكان مسئولو الهلال السعودى قد استقبلو فريق الاتحاد بمطار جده بالورود .

وتضم البعثة الجهاز الفنى والإدارى والطبى: حلمى طولان رئيس الجهاز - المدير الفنى، وليد صلاح الدين مدير الكرة، ممدوح المحمدى مدرب عام، مجدى إبراهيم مدرب عام، أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، هانى أحمد مدرب، الدكتور عمرو الاشلم طبيب، إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين، سمير المحجوب إدارى، أحمد متولى إدارى، الدكتور محمد عبد الفتاح علاج طبيعى، إسلام السيد علاج طبيعى، محمد حسن علاج طبيعى، فاروق جعفر "مهمات"، أيمن صابر "مهمات"، محمود كمال "مهمات"، محمد أحمد عبد الجليل "مهمات" .

واللاعبون هم: حراسة المرمى: الهانى سليمان - محمود الزنفلى - صبحى سليمان، خط الدفاع: محمود شعبان - هشام صلاح - ولاس دى سيلفا - بازوكا - محمود رزق - محمد أنور - محمد ناصف - صبرى رحيل - كريم الديب - السيد سالم .خط الوسط: نور السيد - أحمد نبيل مانجا - خالد الغندور - أحمد داودا - فوزى الحناوى - عمار حمدى - كريم ممدوح - احمد توفيق. خط الهجوم: رزاق سيسيه - جدو - تشوكا - خالد قمر - تونى سيلفا.

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احمد مانجا لاعب الاتحاد السكندرى



بعثة الاتحاد السكندرى



بعثة الاتحاد بعد اداء العمرة



لاعبو الاتحاد السكندرى فى العمرة