شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 11/2/2019، العديد من الأخبار المهمة والتي جاء في مقدمتها تأكيد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه لم يجر أى اتصال بالنائب فرج عامر رئيس نادى سموحة خاص بإلغاء مسابقة الدورى هذا الموسم أو صعوبة استمرارها.

صبحى: لم أتحدث مع فرج عامر عن إلغاء الدورى ومصرون على استكمال المسابقة

فى أول رد فعل على ما أعلنه النائب فرج عامر رئيس نادى سموحة عن إبلاغه من قبل وزير الشباب والرياضة بأن دورى هذا الموسم فى طريقه لـ الإلغاء لصعوبة استكماله فى ظل المؤجلات وقلة الملاعب وعدم وجود وقت لاختيار ممثلى مصر فى البطولات القارية

صور.. الأهلى يختتم استعداداته لمواجهة سيمبا فى تنزانيا

اختتم فريق الكرة بالأهلى استعداداته للقاء سيمبا التنزانى، حيث خاض مرانه الأخير على الملعب الذى يستضيف مباراته غدا أمام الفريق المضيف، فى حين أنه خاض مرانه أمس الأحد على ملعب جيم خانا القريب من فندق الإقامة.

شاهد.. تذكرة مباراة الزمالك ونصر حسين داى الجزائرى بالكونفدرالية وأسعارها

طرح مسئولو نادى الزمالك، تذاكر مباراة الفريق الأول ضد نصر حسين داى الجزائرى، والمقرر لها التاسعة مساء يوم الأربعاء، فى الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد برج العرب.

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تفاصيل جلسة أمير مرتضى مع أوباما وساسى بعد واقعة النجوم

عقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، جلسة مع الثنائى يوسف أوباما والدولى التونسى فرجانى ساسى، لمعرفة الأسباب التى أدت للمشادة بينهما فى مباراة النجوم.

الإسماعيلي يذبح عجلاً بمناسبة العودة لدوري الأبطال الأفريقي

قام مسئولو الإسماعيلى بذبح عجل اليوم، وذلك احتفالاً بعودة الفريق للمشاركة ضمن منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا بنسختها الجارية.

رسميًا.. اتحاد الكرة يخطر النجوم بنقل مواجهة الإسماعيلى ومنع الجماهير

أرسل اتحاد الكرة، خطابًا رسميًا لمسئولي نادي النجوم، يخطرهم بنقل مواجهة الإسماعيلى المقرر لها، الرابعة عصر السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

مدير المنتخب يطير إلى نيجيريا غدًا لمعاينة ملعب ودية 26 مارس

يطير إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، إلى نيجيريا غدًا الثلاثاء، لإنهاء ترتيبات ودية الفريقين، المقرر لها يوم 26 مارس المقبل.