شكرا لقرائتكم خبر عن ربيع ياسين: لاسارتي الأفضل بالأرقام.. والتجربة المصرية لن تفلح مع الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ربيع ياسين نجم النادى الأهلى السابق، أن مارتن لاسارتى يمضى بخطى جيدة حتى الآن مع القلعة الحمراء، فبالورقة والقلم، قدم لاسارتى العديد من النتائج الجيدة سواء فى المسابقة المحلية بالدورى العام، أو فى دورى أبطال أفريقيا والتى قاد فيها الأوروجويانى الفريق إلى صدارة مجموعته.

أضاف ربيع ياسين فى تصريحات خاصة عن المدربين الأجانب فى الدورى المصري، أن التجربة المصرية فى الاسماعيلى لن تفلح، فى ظل تراجع إمكانيات الفريق والضغوط الجماهيرية، مشيرًا إلى أن التجربة الأجنبية تعد مناسبة أكثر فى القلعة الصفراء .

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واختتم ربيع ياسين أن الاسماعيلى ودجلة يحتاجان إلى تصحيح المسار لاستعادة مكانتهما بجدول المسابق، فرغم اقتناع الإدارة بمدرب الفريق الدجلاوي، ما زال الفريق يحتاج لتحقيق نتائج إيجابية للحفاظ على بقائه فى الدوري، رغم عدم توافر الخيارات أمام تاكيس .