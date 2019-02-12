شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف يظهر فى مقر الأهلى.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك السابق، ووادى دجلة الحالي، فى مقر النادى الأهلي مساء اليوم الإثنين، وذلك من أجل متابعة نجله أدهم خلال إحدى مباريات كرة الماء.

ويخوض أدهم نجل محمد عبد المنصف مباراة كرة الماء في دوري 2004 مع فريقه الجزيرة ضد المعادي ويتواجد حارس وادي دجلة الحالي من أجل متابعته بمقر الأهلي في الجزيرة الذي يستضيف المباراة خلال الوقت الحالي.

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