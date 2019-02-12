شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الاثنين 11 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم الإثنين 11/ 2/ 2019 العديد من الأحداث المهمة، جاء في مقدمتها، عماد السيد يتعرض لإصابة قوية والإشاعة تحدد موقفه، ومرتضى منصور يبدأ خطوات إنشاء فرع الزمالك الجديد فى 6 أكتوبر.

تعرض عماد السيد، حارس مرمى فريق الزمالك، لإصابة قوية فى الكتف، خلال مشاركته فى التدريبات الجماعية، اليوم، الإثنين، فى إطار الاستعداد لمواجهة نصر حسين داى، فى التاسعة مساء يوم، الأربعاء، المقبل فى الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد برج العرب.

عقد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، جلسة مع الثنائى يوسف أوباما والدولى التونسى فرجانى ساسى، لمعرفة الأسباب التى أدت للمشادة بينهما فى مباراة النجوم.

استقبل مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، المشجع الزملكاوي الكفيف صلاح محمد عبد الغني، بحضور كل من إسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والقائم بمهام أمين الصندوق، وأمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة.

طرح مسئولو نادى الزمالك، تذاكر مباراة الفريق الأول ضد نصر حسين داى الجزائرى، والمقرر لها التاسعة مساء يوم الأربعاء، فى الجولة الثانية لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية باستاد برج العرب. Advertisements

نجح الدولى التونسى حمدى النقاز، الظهير الأيمن لفريق الزمالك، فى إنهاء أزمة "مدرسة ابنته" خلال الساعات القليلة الماضية.

خصص الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة كريستيان جروس، فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران الجماعى الذى أقيم مساء اليوم، الإثنين، فى إطار الاستعداد لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، يوم الأربعاء، المقبل على استاد برج العرب، فى الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تخصيص 100 أتوبيس لنقل الأعضاء والفرق الرياضية بالنادى يوم الأربعاء المقبل إلى ملعب برح العرب فى الإسكندرية، وذلك من أجل مؤازرة فريق الكرة الأول أمام نصر حسين داى الجزائري.

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، تغريم ناديى الأهلى والزمالك 45 ألف جنيه بسبب هتافات جماهيرهما المسيئة فى مباراتى حرس الحدود والنجوم.