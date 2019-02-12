الأهلي يواجه سيمبا بالأزرق.. وجلسة بين لاسارتي وطبيب الفريق

اليوم الجديد

أسفر الاجتماع الفني بين النادي الأهلي ونظيره سيمبا التنزاني، عن ارتداء الفريق الأول للأهلي الزي الأزرق، خلال مباراة الفريقين المقرر لها مساء غدًا الثلاثاء.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا، في تمام الثالثة عصر الغد، بالملعب الوطني في تنزانيا، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وفي سياق آخر، حرص الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، من أجل الاطمئنان على أحوال اللاعبين، وتأكد من عدم وجود أية إصابات قبل مواجهة سيمبا.

ويحتل...