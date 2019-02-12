رئيس النجوم مهددًا: سأقاضي من يلغي الدوري.. ومرتجي أخطأ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم أنه سيقاضي كل من تسبب في إلغاء النسخة الحالية من الدوري المصري الممتاز، في حال إتخاذ قرار رسمي تجاه الأمر.

وأشار الطويلة في تصريحات عبر قناة النهار، إلى أن إلغاء الدوري سيتسبب في خسائر فادحة للأندية، واصفًا الحديث عن هذه الأمور بأنه "تهريج".

وقال رئيس النجوم: "الحديث عن إلغاء الدوري تهريج، وفي حال إتخاذ قرار رسمي تجاه الأمر فأنني سأقاضي كل من سيتسبب في حدوثه".

وأكمل: "اتحاد الكرة المصري مسؤول مسؤولية كاملة عما نحن فيه حاليًا، التوازنات التي يقوم بها بين الأندية بالتأكيد تسببت فيما حدث، يجب أن يكون المسؤولين أكثر قوة".

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وأضاف: "ما قام به خالد مرتجي في الاجتماع الماضي كان خطأ، فنحن لم نعرف لماذا انسحب إلا بعدها بساعات، وكان عليه الحديث مع هاني أبو ريدة وقت دخول مسؤول الزمالك".

وأوضح: "اتحاد الكرة خاطب كل رؤوساء الأندية من أجل حضور الاجتماع، عدا الزمالك حيث تم مخاطبة المدير التنفيذي به من أجل الحضور".

واختتم: "مرتجي كان عليه التحدث إلى أبو ريدة إبلاغه بقانونية وجود رئيس الزمالك من عدمه، وفي حال عدم الاقتناع بالرد فكان بإمكانه الانسحاب وقتها وستكون الأمور واضحة".

وكانت حالة من الجدل قد أثيرت في الساعات الماضية بسبب حديث محمد فرج عامر رئيس سموحة عن إمكانية إلغاء الدوري المصري وفقًا لحديث بينه وبين أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

الجدير بالذكر أن وزير الرياضة نفى في وقت سابق أيضًا وجود أي حديث منفرد بينه وبين أي مسؤول رياضي، مشددًا أنه لا نية لإلغاء الدوري.