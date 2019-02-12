مرتجي يبرر انسحابه من اجتماع الأندية بعد حضور رئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فسر خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي أسباب انسحابه من اجتماع الأندية في الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأربعاء الماضي، بعد حضور رئيس نادي الزمالك، الذي تم إيقافه من ممارسة أي نشاط من قبل الاتحاد الإفريقي.

وقال مرتجي، في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد" الإثنين: "انسحابي من اجتماع اتحاد الكرة مع الأندية قرار مجلس إدارة ولم أتخذه بشكل فردي"، مضيفًا: "انسحاب مرتجي هو انسحاب الأهلي".

وأضاف: "الأهلي يحترم قرارات الاتحادات الإفريقية والدولية، نعمل باحترافية وهذا هو المفروض أن يتم دائمًا، لا بد أن نحترم اللوائح والنظم الرياضية سواء التي تصدرها اللجنة الأولمبية أو الاتحاد الإفريقي".

وأتم عضو مجلس إدارة الأهلي تصريحاته قائلا: "من لا يحترم هذه القرارات لا يصح أن يتواجد الأهلي معه".