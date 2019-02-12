صلاح يصل مع ليفربول إلى إسبانيا لبدء معسكر "استثنائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

وصلت بعثة فريق ليفربول الإنجليزي إلى مدينة ماربيا الإسبانية، لبدء معسكر استثنائي قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني في التاسع عشر من فبراير الجاري، ضمن منافسات دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

واستفاد ليفربول من راحة تمتد حتى مواجهة حامل لقب الدوري الألماني، نظرًا لخروجه من منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وهو منح الفرصة للنادي الإنجليزي لإقامة معسكر في المدينة الأندلسية.

وتبعًا للموقع الرسمي لنادي ليفربول، ضم معسكر الفريق 31 لاعبًا على رأسهم محمد صلاح، ويمتد حتى الجمعة المقبل قبل بدء الاستعدادات لمواجهة بايرن ميونخ الأسبوع المقبل، على ملعب أنفيلد بالأراضي الإنجليزية.

ويلتقي الفريقان الإنجليزي والألماني في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة الإياب على ملعب أليانس أرينا في مدينة ميونخ الألمانية، في الثالث عشر من شهر مارس المقبل.