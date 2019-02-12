الأهلي: لا نعرف "الجعجعة".. ولا يوجد نادي مصري يملك ربع بطولاتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أكد خالد مرتجي رئيس بعثة فريق الأهلي في تنزانيا التي تستعد لمواجهة سيمبا في دوري أبطال إفريقيا، أن إدارة النادي الأحمر لا تعرف ما وصفه بـ"الجعجعة" والتحدث بألفاظ نابية.

خالد مرتجي قال في تصريحات لقناة النادي الأهلي:"نحن لا نعرف الجعجعة، أو التحدث بألفاظ نابية، نتمنى فقط أن يكلل عملنا ومجهودنا بتحقيق البطولات والحفاظ على القيم والمثل والمباديء".

وأضاف عضو مجلس إدارة النادي الأهلي:"الأمر ليس مجرد بطولات، ورغم ذلك لا يوجد نادي مصري لديه ربع بطولاتنا، حتى في مسابقة الدوري حققنا 40 لقب وأقرب ملاحق لنا لديه 12 بطولة فقط".

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وأردف خالد مرتجي قائلاً:"النادي الأهلي أُسس ليصبح نادياً وطنياً، وأهم ما يشغلنا هو إسعاد جماهيره، وكما قال الفريق مرتجي من قبل أن عظمة الأهلي في جماهيره".

وعن مباراة سيمبا قال مرتجي:"هدفنا الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، نتمنى أن تكون مواجهة الثلاثاء بداية للتأهل للدور التالي والاستمرار في المسابقة حتى اقتناص اللقب في النهاية".

وأنهى خالد مرتجي قائلاً:"رأينا ملعب المباراة، إنه ملعب عظيم، أرضيته رائعة، هي أفضل من أغلب ملاعبنا في مصر، الاستاد يتسع لـ60 ألف مشاهد، تشعر فيه أنك بداخل استاد القاهرة".