رياضة | جماهير برشلونة لم تشاهد صفقتها أمام ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جماهير برشلونة لم تشاهد صفقتها أمام ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باتت مشاركة فرانكي دي يونج لاعب وسط أياكس أمستردام محل شك أمام ريال مدريد في ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء بعد تعرضه لإصابة في العضلة الضامة.

وخرج دي يونج (21 عاما)، الذي سينتقل إلى برشلونة بعد انتهاء الموسم مقابل 86 مليون يورو (97.2 مليون دولار)، اضطراريا خلال مباراة خسرها أياكس أمام هيراكليس في الدوري الهولندي يوم السبت.

وكان دي يونج يعاني من إصابة قبل اللقاء لكنه نال تصريحا بالمشاركة بعد تعافيه.

كما تحوم شكوك حول جاهزية نيكولاس تاليافيكو الذي أكمل مباراة السبت لكن وسائل إعلام محلية قالت إنه اشتكى من آلام بالركبة.

وتقام مباراة الإياب في مدريد يوم الخامس من آذار المقبل.