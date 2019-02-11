رياضة | بالأرقام.. أفضل دقة تمريرات للحراس بالدوريات الأوروبية هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. أفضل دقة تمريرات للحراس بالدوريات الأوروبية هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الإيطالي المخضرم جانلويجي بوفون حارس مرمى باريس سان جيرمان، مستوى مميز هذا الموسم مع فريقه الجديد ويعد من أبرز الحراس في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

ولعب بوفون مع باريس في الدوري الفرنسي هذا الموسم 11 مباراة تلقى خلالهم 5 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 6 مباريات.

ورصد موقع "أوبتا" العالمي المتخصص في الإحصائيات الرياضية، أفضل دقة تمريرات للحراس في الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى هذا الموسم كالتالي:

89.2% | جانلويجي بوفون (حارس باريس سان جيرمان)

86.9% | كيبا أريزابالاجا (حارس تشيلسي)

84.8% | مارك أندري تير شتيجن (حارس برشلونة)

83.5% | إيدرسون (حارس مانشستر سيتي)

82.6% | ألفونس أريولا (حارس باريس سان جيرمان)

80.8% | جانلويجي دوناروما (حارس إيه سي ميلان)

80.8% | مانويل نوير (حارس بايرن ميونيخ)

79.8% | باو لوبيز (حارس ريال بيتيش)