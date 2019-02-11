رياضة | رونالدو يدون انجازاً جديداً في الدوري الإيطالي

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ساهم البرتغالي كريستيانو رونالدو في فوز فريقه يوفنتوس على ساسولو بثلاثية نظيفة وذلك في الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الإيطالي، أمس الأحد.

وسجل رونالدو هدفاً مميزاً ليرفع رصيده للهدف الـ18 في صدارة قائمة هدافي الدوري الإيطالي لينفرد بالقائمة ويبتعد عن دوفان زاباتا لاعب أتلانتا والذي يملك في رصيده 16 هدفاً.

وقال موقع "أوبتا" العالمي المتخصص في الإحصائيات الرياضية، أن كريستيانو رونالدو هو أكثر لاعب برتغالي سجل أهداف في موسم واحد من الدوري الإيطالي كالتالي:

1- كريستيانو رونالدو: 18 هدفاً (2018-19)

2- روي باروس: 12 هدفاً (1988-89)

3- روي كوستا: 10 أهداف (1989-99)

4- روي كوستا: 9 أهداف (1994-95)

5- نونو جوميس: 8 أهداف (2000-1)