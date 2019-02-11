رياضة | لينكر يقارن بين راشفورد ومبابي

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عقد جاري لينكر نجم توتنهام السابق بين ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ومبابي نجم باريس سان جيرمان وذلك قبل مواجهتهما المرتقبة في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقال لينكر في تصريحات لصحيفة إكسبريس البريطانية:" فرص يونايتد أصبحت أكبر أمام باريس سان جيرمان بعد غياب نجمهم المفضل نيمار".

وأضاف: "ولكن PSG يمتلك مبابي الذي سيصبح نجم المستقبل بعد ميسي ورونالدو ونيمار، سيكون من الرائع رؤيته في نفس الملعب مع راشفورد".

وتابع : "ماركوس موهبة كبيرة، هو يبدو كمهاجم صريح، هناك أوجه تشابه كبير بينه وبين مبابي، يمكنهما إنهاء الهجمات بشكل جيد بجانب السرعة".

واختتم لينكر تصريحاته قائلاً : "من الناحية الذهنية فإن مبابي يمكنه التعامل مع المباريات الكبيرة ولكننا لا نعلم الآن موقف راشفورد لقد بدأ ماركوس للتو يلعب في المركز الذي يحبه".