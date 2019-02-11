رياضة | باتريك شيك يغيب عن روما 14 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باتريك شيك يغيب عن روما 14 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن روما الإيطالي أعلن عن التشخيص الطبي لإصابة مهاجمه باتريك شيك وذلك عقب إصابته في مواجهة كييفو فيرونا في الجولة الثالثة والعشرين في الدوري الإيطالي.

ونقل موقع فوتبول إيطاليا بيانًا رسميًا نشره روما أكد فيه على أن باتريك شيك سيكون بعيدًا عن الملاعب لمدة أسبوعين.

وأشار البيان إلى أن شيك يعاني من إصابة قوية على مستوي الفخذ بعد خضوعه لمزيد من الفحوصات والاختبارات خلال الفترة الماضية.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن روما سيفقد خدمات شيك في مباراة دوري الأبطال يوم غد أمام بورتو بجانب غيابه عن لقاء بولونيا وفروسينوني في الدوري.