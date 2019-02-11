رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 11-2-2019.. برشلونة يخطف صفقة الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 11-2-2019.. برشلونة يخطف صفقة الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره أياكس الهولندي مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق ست نقاط فقط عن المتصدر برشلونة.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي " أهم أخبار ريال مدريد

*إيسكو يقترب من الرحيل عن ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إيطالية، إن ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز، عن موافقة النادي عن فكرة الاستغناء عن خدمات إيسكو ألاركون وذلك في حالة استمرار المدير الفني سانتياجو سولاري في الفريق الموسم المقبل.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن سولاري مازال يستبعد اللاعب من المشاركة في المباريات والعلاقة بينهم متوترة ووصلت إلى طريق معلق

وتابع الموقع، أن اللاعب دخل ضمن دائرة اهتمام كلًا من يوفنتوس ومانشستر سيتي بالتوقيع مع اللاعب.

وكان إيسكو قد كتب تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي، قال فيها : "عندما لا تتمتع بالفرصة نفسها مثل زملاؤك فإن الأمور تكون مختلفة" في إشارة إلى علاقته بسولاري.

ويذكر أن عقد إيسكو يمتد مع ريال مدريد حتى عام 2022 بشرط جزائي خيالي يبلغ 700 مليون يورو.

*يوفنتوس يلجأ لرونالدو من أجل حسم صفقات الصيف

تحدثت وسائل الإعلام الإيطالية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي يسعى للتعاقد مع بعض لاعبي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية، أن يوفنتوس الإيطالي وضع الثلاثي؟ الكولمبي جيمس رودريجيز المعار إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني، صانع الألعاب الإسباني إيسكو والظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو، في دائرة المفاوضات.

وأضافت الصحيفة، أن يوفنتوس يستعين بخدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق من أجل إقناع، اللاعبين واستغلال العلاقات القوية التي تجمعه بهم.

وأنهت الصحيفة، أن يوفنتوس سوف يلعب على مشاكل الثلاثي مع فريق ريال مدريد، وعلى وجه التحديد الإسباني إيسكو "المهمش" في ظل ابتعاده عن المشاركة منذ تولي سولاري قيادة الفريق.

*سيدروف: ريال مدريد دائما ما يكون مميز في دوري الأبطال

أكد كلارنس سيدورف لاعب نادي ميلان الإيطالي المعتزل، على أن نادي ريال مدريد، دائمًا ما يكون مميزًا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث سيدورف في مقابلة خاصة مع صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً: “ريال مدريد هو المفضل للفوز ضد أياكس، لأنه يمتلك خبرة كبيرة للغاية في بطولة دوري أبطال أوروبا، وهذا لا يعني أنه سيفوز بنسبة 100%، ولكن ريال مدريد في دوري الأبطال دائمًا ما يكون مميزًا”.

وأضاف: “لقد حصلت على بطولة دوري أبطال أوروبا مع الفريقين، مع أياكس كنت في التاسعة عشر من عمري ولم أصدق، فلم أذوق طعم النوم لمدة أسبوع، ومع ريال مدريد كان شيء لا يصدق أيضاً لأننا أعدنا اللقب بعد 32 عامًا غياب”.

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره أياكس الهولندي مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

*سولاري: ريال مدريد مرشح للفوز بدوري الأبطال

أعرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد الإسباني عن تفاؤله بتحقيق الفوز على نظيره آياكس أمستردام الهولندي والتأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا والتتويج بالبطولة.

وقال سولاري في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: " ريال مدريد مرشح للفوز بدوري الأبطال نظرًا لتاريخه الكبير فضلا عن الفترة الجيدة التي يمر بها ومنحتنا الثقة لكن أفضلية مدريد حددتها السنوات".

و يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة نظيره أياكس الهولندي مساء يوم الأربعاء المقبل، ضمن ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق ست نقاط فقط عن المتصدر برشلونة.

برشلونة يخطف صفقة ريال مدريد