شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو ردا على الانتقادات: سأبقي الابتسامة على وجهي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد أنه لم يتأثر بالانتقادات التي طالته الفترة الأخيرة بسبب هبوط مستواه مع الفريق الملكي.

وقال مارسيلو في مقابلة مع ايسبورتي اينتيراتيڤو، " ليس لدي أي مشاكل مع الانتقادات في السنوات ال 12 الماضية لأنني أعرف عندما يجب ان اتحسن، وماذا يجب أن أفعل، لا اتأثر بذلك، يمكنهم قول ما يريدون، يمكنهم نشر أخبار كاذبة، لكنني سأبقي الابتسامة على وجهي، هذه كرة القدم".

وتابع، " من الصعب الحفاظ على المستوى الذي أقدمه دائماً، فأنا الآن منخفض قليلاً عن المعتاد، لكن من الواضح ما هو مستواي طوال مسيرتي، لقد تعرضت هذا الموسم لثلاثة إصابات خلال شهرين، ولكن هذا من الماضي، والآن يجب أن أعود لأعود إلى طبيعتي وثقتي العادية ".

وواصل البرازيلي، " لست متأثرا بما قيل عني هذا الموسم ولكن لدي عائلة، في الكثير من المباريات هذا الموسم، تلقيت الكثير من الانتقادات للأشياء التي كان يمكن للاعبين الآخرين الفشل فيها، لقد لعبت على اعلى مستوى لمدة 15 عاما، كشخص محترف".

وأكمل، "ليس لأنني كنت أتوقع ذلك ولكن شيئًا كهذا يمكن أن يحدث كما يحدث الآن، لكنني لست خائفاً ولن أتوقف عن التدرب بقوة والاستمرار على نفس الشخصية التي انا عليها، أنا أعرف ما يجب علي فعله وكيف أتدرب وكيف ادعم زملائي في الفريق".

وعلق مارسيلو عن مشاكله الدفاعية قائلاً، " لطالما أستمع إلى هذا منذ أن وصلت إلى مدريد، من المستحيل ان أفوز بكل هذه الألقاب دون أن أعرف كيف أدافع، لكن هذا شيء يقال دائمًا، أسلوب لعب ريال مدريد تغير كثيراً مع تغير المدربين طوال فترة وجودي، ولكنني كنت أتكيف دائماً".

وأضاف، " يعتقد الكثير من الناس أنني يجب أن أدافع بشكل أفضل مثل راموس أو فاران، لكن هذا مستحيل، أنا جناح خلفي، صحيح انني مطالب بالدفاع، لكن قوتي في الهجوم، أعرف متى أكون قد اخطأت وأحاول تصحيح ذلك، في كرة القدم انت معرض للخسارة كما تفوز".

وأتم البرازيلي، "أنا سعيد ، لقد استعدت ثقتي بنفسي، لقد مررت بفترات صعبة كثيرة في كرة القدم، لكني ظللت دائماً أعمل وأساعد زملائي في الفريق، لكنني الآن أشعر أنني بحالة جيدة، وبصحة جيدة جسدياً وأنا أتدرب بقوة".

ويستعد ريال مدريد لمواجهة أياكس الهولندي بعد غد الأربعاء في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.