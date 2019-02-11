شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخب قطر: ميسي أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ والان مع التفاصيل
الخليج 365- "ميسي هو أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ، ميسي لاعب فريد من نوعه"، هكذا عبَّر فيليكس سانشيز، مدرب منتخب قطر، عن رأيه في ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، في تصريحاته التي نشرتها صحيفة "lavanguardia" الإسبانية.
وأضاف مدرب المنتخب القطري، "بالطبع عندما يغيب ميسي، فإن برشلونة يفتقده، ولكن برشلونة يمتلك لاعبين يتمتعون بجودة كافية لتقديم أداء رائع".
واستكمل، " من المؤكد أن ميسي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، أي فريق يستطيع ملاحظة ذلك الأمر".
يذكر أن مدرب سانشيز قد حقق إنجازًا مع منتخب قطر هذا الشهر بتحقيق بطولة كأس الأمم الأسيوية على حساب منتخب اليابان.
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