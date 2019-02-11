شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نجوم دافعوا عن ألوان مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل

الخليج 365- يستضيف مانشستر يونايتد الإنجليزي غدا الثلاثاء نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في أقوى مواجهات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا التي تقام على ملعب "أولد ترافورد" بتمام العاشرة مساء.

وسبق لبعض النجوم الكبار اللعب في صفوف الفريقين، في إطار ذلك يستعرض "السعودية نيوز" 5 لاعبين ارتدوا قمصان اليونايتد وسان جيرمان.

جابريل هاينز

كان جابرييل هاينز من اللاعبين الموهوبين في مركز الظهير الأيسر الذين مثلوا مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، حيث لعب الأرجنتيني في فرنسا في الفترة من 2001 حتى 2004، قبل أن ينضم لمانشستر يونايتد.

قضى هاينز 3 مواسم مع الفريق الباريسي، شارك في 100 مباراة وسجل 4 أهداف، قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في عام 2004 مقابل 6.9 مليون يورو، لعب مع الشياطين الحمر 50 مباراة وسجل هدف وحيد وقرر الرحيل عام 2007.

دي ماريا

انتقل دي ماريا من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد مقابل 59.7 مليون يورو في أكبر مفاجاءات فترة الانتقالات عام 2014، قدم الأرجنتيني مستوى جيد مع اليونايتد في أول مبارياته قبل أن ينخفض مستواه بشكل سريع، لعب دي ماريا 27 مباراة مع الشياطين الحمر وسجل 3 أهداف.

في عام 2015 ، قرر دي ماريا الرحيل من مانشستر يونايتد وانضم إلى باريس سان جيرمان مقابل 44 مليون يورو، ويمكث الأرجنتيني في النادي لأكثر من 4 مواسم الآن حيث سجل 32 هدفاً في أكثر من 102 مباراة.

راي ويلكينز

واحد من أفضل لاعبي خط الوسط في جيله، انضم راي ويلكينز إلى مانشستر يونايتد في عام 1979 مقابل 825،000 جنيه إسترليني، بعد هبوط نادي تشيلسي، شارك الإنجليزي في 160 مباراة مع اليونايتد وسجل 10 أهداف قبل أن يرحل لميلان الإيطالي عام 1984 مقابل 2 مليون يورو بعد خمس سنوات مع الشياطين الحمر.

وبعد قضاء 3 مواسم في ميلان قرر ويلكينز الانتقال إلى باريس سان جيرمان في تجربة فاشلة، حيث رحل بعد 3 شهور فقط بعد مشاركته في 13 مباراة.

إبراهيموفيتش

انتقل إبراهيموفيتش إلى باريس سان جيرمان عام 2012 ونجح في الفوز بالدوري الفرنسي 4 مرات، وكأس فرنسا، حيث شارك المهاجم السويدي في 122 مباراة وسجل 113 هدفا، قبل أن يقرر الرحيل عام 2016 إلى مانشستر يونايتد.

سجل إبراهيموفيتش 17 هدف مع الشياطين الحمر وكان سبب رئيسي في فوز اليونايتد بلقب الدوري الأوروبي، وكأس رابطة المحترفين عام 2017، وتعرض بعدها لإصابة بالرباط الصليبي أبعدته عن الملاعب لمدة 6 شهور ، ليرحل بعدها إلى لوس أنجلوس الأمريكي.

ديفيد بيكهام

أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي، بدأ بيكهام مسيرته مع اليونايتد منذ عام 1992، وحصد مع الشياطين الحمر 6 ألقاب دوري إنجليزي ولقب دوري الأبطال عام 1999.

شارك بيكهام في 285 مباراة مع الشياطين الحمر، قبل أن يغادر عام 2003 إلى ريال مدريد الأسباني، وانضم بيكهام لباريس سان جيرمان عام 2016 قبل أن ينهي مسيرته الأحترافية في فرنسا بعد 10 مباريات فقط مع الفريق الباريسي.