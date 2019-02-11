شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يسعى لضم لاعب الملكي في الانتقالات الصيفية والان مع التفاصيل

الخليج 365- تستعد أندية العالم لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتشهد رحيل عدد من اللاعبين من أنديتهم إلى صفوف فرق أخرى، وقدم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بدايات هذه الانتقالات من خلال رغبته في ضم لاعب ريال مدريد الإسباني.

فقد نشرت شبكة "دون بالون" الإسبانية، أن نادي مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع إيسكو، لاعب فريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يجهز سيتي عرضًا كبيرًا للحصول على خدمات لاعب الملكي لصالح صفوف الإنجليزي.

يعاني إيسكو في الفترة الحالية أثناء تواجده مع الملكي من الوضع السيء على ملعب سانتياجو برنابيو بسبب المدرب "سانتياجو سولاري"، حيث انتشرت العديد من التكهنات حول مستقبل "إيسكو" في ريال مدريد، فقد ارتبط بخطوة الرحيل أكثر من مرة.

وتابعت الصحيفة، أن بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، يرى أن إيسكو سيكون الداعم المناسب لـ"دافيد سيلفا" في ملعب الاتحاد، وأن النادي الإنجليزي مستعد لتقديم عرض قيمته 75 مليون يورو من أجل حسم تلك الصفقة.