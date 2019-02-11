شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. يوفنتوس يعلن تعاقده مع رامسي بداية من الموسم القادم والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي تعاقده الرسمي مع الويلزي أرون رامسي لاعب آرسنال الإنجليزي بداية من الصيف القادم.

وكشف السيدة العجوز عبر حسابه الرسمي أن نجم الجانرز وقع على عقد حتى عام 2023، وسيتحمل النادي رسومًا إضافية قدرها 3.7 مليون يورو مقابل تسجيل اللاعب.

وكان موقع البي بي سي، أفاد أن رامسي أصبح أغلى لاعب يتقاضى أجر في بريطانيا مقابل 400 ألف جنيه أسترليني في الأسبوع.

وقضى رامسي 11 عام في صفوف الجانرز، قادما من كارديف سيتي عام 2008 مقابل 4.8 مليون استرليني، ولعب 259 مباراة مع آرسنال، نجح خلالها في تسجيل 61 هدفا.