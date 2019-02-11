انت الان تتابع لاعبو الاتحاد يؤدون العمرة بعد وصولهم إلى السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:هاني العوضي ١١ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٠٥ م
توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى وأعضاء المجلس ولاعبي الفريق والجهاز الفني عقب وصولهم إلى المملكة العربية السعودية، مدينة مكة من أجل أداء العمرة، على أن تتوجه البعثة غدًا إلى الرياض استعدادًا لخوض مباراة الذهاب أمام فريق الهلال السعودي يوم 16 فبراير القادم على استاد جامعة الملك سعود بالرياض في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، في إطار مباريات دور الـ8 لكأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية".
وتضم البعثة: حلمي طولان المدير الفني، ووليد صلاح الدين مدير الكرة، وممدوح المحمدي المدرب العام، ومجدي إبراهيم مدرب عام، وهاني أحمد مدرب، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي. وتضم قائمة اللاعبين في حراسة المرمي الهانى سليمان، محمود الزنفلى، صبحي سليمان، ومحمود شعبان، هشام صلاح، ولاس دي سيلفا، بازوكا، محمود رزق،
وتضم البعثة: حلمي طولان المدير الفني، ووليد صلاح الدين مدير الكرة، وممدوح المحمدي المدرب العام، ومجدي إبراهيم مدرب عام، وهاني أحمد مدرب، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمي.
وتضم قائمة اللاعبين في حراسة المرمي الهانى سليمان، محمود الزنفلى، صبحي سليمان، ومحمود شعبان، هشام صلاح، ولاس دي سيلفا، بازوكا، محمود رزق، محمد أنور، محمد ناصف، صبري رحيل، كريم الديب، السيد سالم في خط الدفاع.
ونور السيد، أحمد نبيل مانجا، خالد الغندور، أحمد داودا، فوزي الحناوي، عمار حمدي، كريم ممدوح، أحمد توفيق، في خط الوسط ، ورزاق سيسيه، جدو، تشوكا، خالد قمر، محمد عبد المجيد، وتوني سيلفا في خط الهجوم.
وتأهل فريق الاتحاد السكندري إلى دور الثمانية بعد إقصائه نادي الزمالك بركلات الترجيح، بعدما انتهت مباراتا دور الـ16 بالتعادل 1-1 في مجموع المباراتين.
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