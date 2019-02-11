انت الان تتابع أشرف صبحي يرد على فرج عامر: لم أتحدث عن الغاء الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

كشف أشرف صبحي وزير الرياضة حقيقة الأنباء التي اثيرت حول أنه أكد في حوارات جانبية أن هناك نية لإلغاء الدوري هذا الموسم، بسبب ضيق الوقت قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل. ونفى أشرف صبحي أي مزاعم بإلغاء الدوري المصري بسبب تنظيم كأس الأمم الإفريقية في يونيو المقبل قائلاً:"إدارة بطولة الدوري بشؤونه الفنية من اختصاص الاتحاد المصري لكرة القدم، وموقفنا ثابت لا مساس ببطولة الدوري، لا يمكن تأجيل المسابقة أو خلافه بسبب تنظيم كأس الأمم الإفريقية".

وشدد وزير الرياضة قائلاً: "لم أتحدث مع أحد بشكل منفرد في هذا الشأن وموقفنا ثابت ولم يتغيّر عما كان عليه من قبل".وأعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، في وقت سابق اليوم الإثنين عن الحديث الذى دار بينه وبين أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن احتمالية إلغاء مسابقة الدورى الممتاز الموسم الحالى، بسبب تأجيل المباريات