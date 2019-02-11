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هل الريال الأفضل في التاريخ؟ تراشق كلامي بين غوارديولا وسولاري

هل كان ريال مدريد النادي الأفضل على الإطلاق في العقد الأخير؟ إنه سؤال عادة ما يشعل منابر المشجعين على مواقع التواصل. لكن هذه المرة تحول إلى موضوع نقاش بين مدربين كبيرين.

منذ مدة، دخل بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي وسانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد في حرب كلامية حول تصنيف "النادي الملكي".

فبيب، مدرب برشلونة السابق، أبعد الريال من قائمة الفرق الثلاث الأفضل في العقد الأخير، متحدثا فقط عن يوفينتوس، وبايرن وبرشلونة . وهو ما أثار غضبا شديدا في معسكر ريال مدريد.

طبعا لم يكن المدرب سولاري ليسكت عن ذلك، خاصة وأن هذا الكلام صادر عن مدرب من العيار الثقيل طالما أرّق مضجع "الميرينغي"، حين كان مدربا للبرسا. وألمح سولاري في تصريحاته أن كلام بيب، له بعد تكتيتي فقط ،ومجانب للصواب. قائلا: "(غوارديولا) لم يذكرنا، أمر ناتج عن تفكير عميق. لكن اتركوا العقد الأخير جانبا. ريال مدريد هو النادي الأفضل في القرن الأخير وأيضا في التاريخ، فهو بالتالي الأفضل في السنوات العشر الأخيرة".

بيب من جهته، استغل المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية المباراة التي جمعت فريقه بتشيلي وانتهت بمهرجان من الأهداف لصالح مان سيتي (6-0) (الأحد العاشر في فبراير/ شباط)، للتعقيب على الرسالة القادمة من العاصمة الإسبانية مدريد قائلا:

"سأكون لطيفا مع مشجعي الريال، لأنهم غاضبين منّي ويعتقدون أن ريال مدريد أفضل نادي في أوروبا لكون أن الفريق فاز في السنوات الثلاث الماضية"، مشيرا بالطبع الى لقب أبطال أوروبا.

ويتابع غوارديولا "لكن ريال مدريد ليس الأفضل في السنوات العشر الأخيرة، إذا ما نظرنا على مستوى الدوري والكأس والألقاب الأخرى. في المقابل فاز بايرن وبرشلونة ست أو سبع مرات (لقب الدوري) وريال مدريد مرتين فقط".

وفي ختام كلامه أعرب المدرب الكاتالوني عن أمله في أن يفهمه سولاري بـ"الشكل الصحيح"، مضيفا "أنا متأكدا أنه الآن راضٍ عني".

وبهذا تصل الكرة إلى مرمى سولاري الذي وإلى غاية اللحظة لم يصدر عنه أي تعقيب.