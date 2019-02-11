الان تتابع إدارة الهلال تخاطب “لجنة الانضباط” لمراجعة عقوبة “إدواردو” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر

رفعت إدارة نادي الهلال خطابا إلى لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، لمراجعة عقوبة اللاعب إدواردو، مطالبة بالمساواة مع الحالات القضائية السابقة. وأعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف البرازيلي كارلوس إدواردو مهاجم الهلال بسبب ما بدر منه في مباراة فريقه أمام الباطن. وكان إدواردو قد حصل على بطاقة حمرافي الدقيقة 87 من المباراة بسبب تدخله القوي على لاعب الباطن، حيث قامت لجنة الانضباط باتخاذ قرار بشأنه.

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