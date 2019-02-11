الامارات | بن غليطة يوضح حقيقة سهر اللاعبين قبل نصف النهائي

شكرا لقرائتكم خبر عن بن غليطة يوضح حقيقة سهر اللاعبين قبل نصف النهائي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، المهندس مروان بن غليطة الحقيقة وراء منح لاعبي المنتخب الوطني راحة قبل مباراة الدور نصف النهائي لبطولة أمم آسيا لكرة القدم وحديث بعض الجماهير على أن اللاعبين كانوا في سهرة عقب الفوز على المنتخب الأسترالي في الدور ربع النهائي.

وقال مروان في لقاء تلفزيوني مساء اليوم مع قناة أبوظبي الرياضية: "سالت المدرب البيرتو زاكيروني بنفسي لماذا أعطيت اللاعبين راحة، قال لي بالحرف الواحد أن اللاعبين قالوا لي أنه طالما أن البرنامج هو المبيت في مدينة العين والتحرك صباحاً إلى أبوظبي فلما لا نذهب لمنازلنا ونعود إلى الفندق في الساعة 12 ظهراً قلت لهم أنا كمدرب متفق معكم".