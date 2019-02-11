شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتوى أزمة أوباما وساسى.. وأيمن حفنى يخضع لبرنامج بدنى مكثف قبل مواجهة نصر حسين داى غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، توقيع عقوبة مالية على الثنائى فرجانى ساسى ويوسف أوباما، لاعبى الفريق الكروى الأول بعد المشادة التى نشبت بينهما خلال مواجهة النجوم التى أقيمت يوم السبت الماضى، التى انتهت بفوز الأبيض بهدف مقابل لا شىء.

واحتوى المشرف العام على فريق الكرة المشكلة بين الثنائى خلال جلسة ودية جمعتهم عقب اللقاء حتى لا تتفاقم الأزمة وتؤثر سلبا على استقرار الفريق، خصوصا أن اللاعبين من العناصر المؤثرة للفريق منذ بداية الموسم. كما أنهت إدارة الكرة أزمة ابنة حمدى النقاز، الظهير الأيمن، التى تفجرت خلال الفترة الماضية، بعدما قبلت إحدى مدارس الشيخ زايد أوراق نجلته للالتحاق بها خلال الفترة المقبلة. فيما يخضع أيمن حفنى، لاعب الوسط المهاجم، إلى برنامج بدنى مكثف لزيادة معدل اللياقة البدنية لدى اللاعب حتى يتم الاعتماد عليه بشكل كبير خلال المباريات المقبلة بعدما تسبب حفنى فى حفاظ الفريق على صدارة الدورى بهدف الفوز الذى سجله فى مرمى النجوم بعد فترة من الغياب عن الملاعب، بينما طرح أمس مجلس إدارة النادى تذاكر مباراة الفريق الكروى الأول أمام نصر حسين داى فى الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية، المقرر إقامتها غدا الأربعاء على أرض استاد برج العرب، على أن تكون سعر التذكرة للمقصورة الأمامية 75 جنيها و50 جنيها للأولى و30 جنيها للموحدة.