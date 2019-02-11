محمد صلاح ينتقد حال الجماهير المصرية على السوشيال ميديا

وجه محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، رسالة خاصة لجماهير الأهلي والزمالك، معبرًا عن غضبه الشديد من تعامل الجماهير مع بعضها عبر صفحات التواصل الاجتماعى.

كتب محمد صلاح عبر صفحته الشخصية على "تويتر": "مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أكبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول الوقت.. هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض ازاي؟".

تويته محمد صلاح

جدير بالذكر أن محمد صلاح يتصدر جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 17 هدفًا متساويًا مع الأرجنتينى سيرجيو أجويرو.