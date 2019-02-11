غدًا.. الأهلي يبحث عن بطاقة التأهل الإفريقي في ملعب سيمبا التنزاني

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يستأنف فريق الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا غدا; عندما يحل ضيفا على فريق سيمبا التنزاني في الثالثة عصرا على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية “دار السلام”، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة للمسابقة الإفريقية.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط, جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي في الجولة الأولى بهدفين نظيفين, وسيمبا التنزاني في الجولة الثالثة بخماسية نظيفة، والتعادل في لقاء وحيد مع شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الثانية بهدف لكل منهما.

ويحتل فيتا كلوب الكونغولي المركز الثاني للمجموعة برصيد أربع نقاط، ثم يأتي سيمبا التنزاني في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، وأخيرا سبيبة الساورة في مؤخرة الترتيب برصيد نقطتين فقط، حيث سيتأهل للدور ربع النهائي أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز غدا على الفريق التنزاني من أجل حسم تأهله للدور المقبل مبكرا, حيث سيكفي الفريق الأحمر الانتصار غدا بجانب فوز أو تعادل فيتا كلوب على شبيبة الساورة الجزائري، ليضمن الأهلي بلوغ الدور ربع النهائي, بعدما يرتفع رصيده إلى عشر نقاط.

ويقدم الأهلي مستوى مميز في الفترة الأخيرة سواء في الدوري المحلي أو في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث حقق الفريق سبعة انتصارات بجانب تعادل وحيد وخسارة وحيدة، في مبارياته التسعة السابقة، في جميع المسابقات، منذ قدوم مديره الفني الحالي الأوروجوياني مارتين لاسارتي.

وكالعادة، يعاني الأهلي من غياب عدد من لاعبيه في لقاء الغد بسبب الإصابات المختلفة، وأبرزهم وليد سليمان ووليد أزارو ومروان محسن وأحمد فتحي وسعد سمير وأحمد حمودي.

فيما يعتمد لاسارتي على خدمات الرباعي رمضان صبحي وحسين الشحات وناصر ماهر والنيجيري جونيور آجاي في هجوم الفريق الأحمر, بجانب انطلاقات التونسي علي معلول في الجانب الأيسر، ومحمد هاني في الجبهة اليمنى.

ويسعى الأهلي كذلك لتحسين نتائجه السلبية عندما يلعب خارج الديار، في البطولة الإفريقية، إذ لم يحقق حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري الأبطال الإفريقي “8 مرات” أي فوز في مبارياته الخمس الماضية التي لعبها خارج مصر، بداية من لقاء حوريا الغيني في ذهاب ربع نهائي البطولة القارية في العام الماضي, حيث انتهى اللقاء بالتعادل، وختاما بمباراة الأهلي أمام الترجي التونسي في إياب نهائي النسخة الماضية، حيث خسر الأهلي بثلاثية نظيفة

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